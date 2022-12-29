Над Одесской областью сбили более 20 ракет: что известно об атаке россиян

"Тревога" в области длится почти пять часов.

В четверг, 29 декабря, во время масштабной воздушной тревоги над Одесской областью ПВО сбила 21 ракету. Впрочем, есть попадания.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко.

"К сожалению, в результате попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры. Мому в области происходят экстренные отключения электроэнергии", — подчеркнул руководитель области.

Также обломки ракет рухнули на территории региона. Они упали в жилой дом. Прошло без пострадавших, отметил Марченко.

Напомним, в Одесской области об опасности сообщили в 05.34. По состоянию на 10.12 она продолжается. В Сети начали сообщать о том, что слышны взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили о работе ПВО.

Читайте также: