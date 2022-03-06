Над "Охматдетом" в Киеве сбили крылатую ракету: из медучреждения постепенно эвакуируют детей

Из больницы вывезли более 40 детей.

Над детской больницей "Охматдет" в Киеве сбили крылатую ракету: повредило окно и чуть не выломало дверь. Несмотря на обстрелы, в учреждении находятся на лечении маленькие пациенты. Впрочем, детей начинают постепенно эвакуировать.

Как живет столичная больница "Охматдет", рассказала корреспондент ТСН Наталья Нагорная.



Их провожают со слезами. В больших туристических автобусах находятся больные дети из больницы и родители. Их эвакуируют. Это шанс не погибнуть под обстрелом и получить лечение за границей. Все они провели в "Охматдете" от нескольких месяцев до нескольких лет. Медикам давно стали как родные.

Планируют эвакуировать детей из "Охматдета"

"Мы эвакуировали около 40-45 детей. Преимущественно – это дети с онкопатологией. Оказывать им помощь в подвалах очень сложно. А также дети, которые уже не нуждаются в лечении. Мы пытаемся эвакуировать всех", – рассказал медицинский директор больницы Сергей Чернышук.

Сергей Чернышук рассказывает: накануне больница тряслась от взрыва: "Над нашей больницей силы противовоздушной обороны сбили ракету, но взрывной волной была повреждена дверь, которая позади меня. Это произошло на моих глазах. Настолько была сильна волна, которую просто вогнало внутрь. К счастью, поломка не была столь серьезной. Мы довольно быстро ее отремонтировали. Были повреждены окна на техническом этаже, но никакой угрозы для детей к счастью это не представляло".

Врачи говорят: дети в "Охматдете" остаются. Впрочем, ради безопасности хотят увезти как можно больше маленьких пациентов.

К примеру, Илько в семье седьмой. Мама вместе со старшими детьми попала в окружение. Папа Валентин с малышом, который зависит от дренажа. Говорит, что в медучреждении находится уже девять месяцев.

Остаются дети, нуждающиеся в постоянном диализе. В больнице продолжаются операции, ждут раненых. “Ночью получали информацию, что есть три ребенка с тяжелыми травмами. Двое из них в Клавдиево с тяжелыми черепно-мозговыми ранениями. Впрочем, один ребенок погиб через час. Одну родители пытаются самостоятельно вывезти. Еще один ребенок должен к нам поступить: имела рану в проекции сердца. К сожалению, к утру мы тоже получили информацию, что второй ребенок погиб. Судьба третьего ребенка нам неизвестна", - рассказал анестезиолог-реаниматолог больницы “Охматдет” Андрей Высоцкий.

Для врача Андрея Высоцкого теперь это его персональное страшное воспоминание о войне: когда врач не имеет возможности помочь.

В то же время на операционном столе находится 11-летний мальчик. Из него извлекают железо. У ребенка осколочное ранение лица.