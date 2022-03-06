Над "Охматдетом" в Киеве сбили крылатую ракету: из медучреждения постепенно эвакуируют детей

Из больницы вывезли более 40 детей.
Над детской больницей "Охматдет" в Киеве сбили крылатую ракету: повредило окно и чуть не выломало дверь. Несмотря на обстрелы, в учреждении находятся на лечении маленькие пациенты. Впрочем, детей начинают постепенно эвакуировать.
Как живет столичная больница "Охматдет", рассказала корреспондент ТСН Наталья Нагорная.
Их провожают со слезами. В больших туристических автобусах находятся больные дети из больницы и родители. Их эвакуируют. Это шанс не погибнуть под обстрелом и получить лечение за границей. Все они провели в "Охматдете" от нескольких месяцев до нескольких лет. Медикам давно стали как родные.
"Мы эвакуировали около 40-45 детей. Преимущественно – это дети с онкопатологией. Оказывать им помощь в подвалах очень сложно. А также дети, которые уже не нуждаются в лечении. Мы пытаемся эвакуировать всех", – рассказал медицинский директор больницы Сергей Чернышук.
Сергей Чернышук рассказывает: накануне больница тряслась от взрыва: "Над нашей больницей силы противовоздушной обороны сбили ракету, но взрывной волной была повреждена дверь, которая позади меня. Это произошло на моих глазах. Настолько была сильна волна, которую просто вогнало внутрь. К счастью, поломка не была столь серьезной. Мы довольно быстро ее отремонтировали. Были повреждены окна на техническом этаже, но никакой угрозы для детей к счастью это не представляло".
Врачи говорят: дети в "Охматдете" остаются. Впрочем, ради безопасности хотят увезти как можно больше маленьких пациентов.
К примеру, Илько в семье седьмой. Мама вместе со старшими детьми попала в окружение. Папа Валентин с малышом, который зависит от дренажа. Говорит, что в медучреждении находится уже девять месяцев.
Остаются дети, нуждающиеся в постоянном диализе. В больнице продолжаются операции, ждут раненых. “Ночью получали информацию, что есть три ребенка с тяжелыми травмами. Двое из них в Клавдиево с тяжелыми черепно-мозговыми ранениями. Впрочем, один ребенок погиб через час. Одну родители пытаются самостоятельно вывезти. Еще один ребенок должен к нам поступить: имела рану в проекции сердца. К сожалению, к утру мы тоже получили информацию, что второй ребенок погиб. Судьба третьего ребенка нам неизвестна", - рассказал анестезиолог-реаниматолог больницы “Охматдет” Андрей Высоцкий.
Для врача Андрея Высоцкого теперь это его персональное страшное воспоминание о войне: когда врач не имеет возможности помочь.
В то же время на операционном столе находится 11-летний мальчик. Из него извлекают железо. У ребенка осколочное ранение лица.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.