Над оккупированной Херсонщиной нависла новая угроза: полковник СБУ раскрыл подробности

Враг не заботится об обеспечении продовольствием оккупированных земель, отметил Роман Костенко
Жителям оккупированных районов Херсонской области грозит гуманитарный кризис, поскольку российские военные используют немногочисленные переправы через Днепр для перевозки оружия, а не продовольствия.
Об этом рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко на Youtube-канале ТСН.
По словам Костенко, "сейчас может назреть гуманитарный кризис в этих регионах".
"Противник пытается использовать все это (переправы – ред.), чтобы перевозить боеприпасы и логистику для своих войск. А там есть наши люди, которым продовольствие по факту туда никак не попадает, противник этим не занимается. Эта проблема назревает, нам нужно понимать, как с ней справиться", — объяснил он.
Костенко также рассказал, что ВСУ и российские военные ведут в Херсонской области "войну переправ".
"У них не одно направление, они используют понтонные переправы, постоянно их налаживают. Паромы, которыми они перевозят, мы поражаем, но Россия — ресурсная страна. Они собирались воевать со всем миром, поэтому этого хлама у них хватает. Плюс, по нашим данным, они возобновили поставки по новокаховской дамбе. Поэтому мы постоянно поражаем, они возобновляют", — сказал он.
Полковник СБУ Роман Костенко также рассказал, что оккупанты в Херсонской области несут большие потери, но им запрещают отступать "несмотря на все законы военной науки".
Как сообщалось, Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия оставила десятки населенных пунктов. Военные эксперты не исключают, что украинские военные могут повторить успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.
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