Над оккупированной Херсонщиной нависла новая угроза: полковник СБУ раскрыл подробности

Жителям оккупированных районов Херсонской области грозит гуманитарный кризис, поскольку российские военные используют немногочисленные переправы через Днепр для перевозки оружия, а не продовольствия.

Об этом рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко на Youtube-канале ТСН.

По словам Костенко, "сейчас может назреть гуманитарный кризис в этих регионах".

"Противник пытается использовать все это (переправы – ред.), чтобы перевозить боеприпасы и логистику для своих войск. А там есть наши люди, которым продовольствие по факту туда никак не попадает, противник этим не занимается. Эта проблема назревает, нам нужно понимать, как с ней справиться", — объяснил он.

Костенко также рассказал, что ВСУ и российские военные ведут в Херсонской области "войну переправ".

"У них не одно направление, они используют понтонные переправы, постоянно их налаживают. Паромы, которыми они перевозят, мы поражаем, но Россия — ресурсная страна. Они собирались воевать со всем миром, поэтому этого хлама у них хватает. Плюс, по нашим данным, они возобновили поставки по новокаховской дамбе. Поэтому мы постоянно поражаем, они возобновляют", — сказал он.

Полковник СБУ Роман Костенко также рассказал, что оккупанты в Херсонской области несут большие потери, но им запрещают отступать "несмотря на все законы военной науки".

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия оставила десятки населенных пунктов. Военные эксперты не исключают, что украинские военные могут повторить успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.

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