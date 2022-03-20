Над оккупированным селом на Киевщине оккупанты повесили триколор и устроили фейерверк

Местных согнали "на праздник" и показательно устроили взрывы.

В оккупированном поселке Дымер, в Киевской области, россияне назначили своего голову общины, вывесили русский флаг и устроили праздник с фейерверками.

О том, что сейчас происходит в поселке, ТСН рассказала дочь местного жителя – он находится в Дымере с самого начала оккупации.

«Повесили там российский флаг, согнали местных будто этот праздник. Устроили фейерверк. Взорвали мину у поссовета и сказали: вот видите, это по вам стреляют ваши, а мы вас защищаем. Хотя они сами взорвали ее», – рассказывает девушка.

Колонны российской техники зашли в населенный пункт еще на второй день полномасштабного вторжения. С тех пор в Дымере нет света, воды, тепла и связи. Часть жителей смогла эвакуироваться, а оставшиеся прячутся в погребах и подвалах.

В оккупированном поселке Дымер россияне назначили своего председателя общины

В поселке не стихают обстрелы. Российские захватчики разграбляют магазины, аптеки, жилые дома и расстреливают людей.

«Говорит отец, что они стоят кругом. Они прячутся по домам. В соседний дом, жители которого тоже пытались уехать, въехал российский танк. Они заезжают во двор, пулеметы направляют на дом, чтобы им не мешали и просто выгребают все из домов. Они расстреливают, расстреляли волонтера, молодого парня, лет 30, он ехал какие-то продукты развозить. Они его простреляли на машине и все», – рассказывает она.

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