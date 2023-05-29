Над Полтавщиной ПВО сбила вражеские ракеты и БПЛА: детали

Воздушные силы сбили вражеские ракеты и дрон над Полтавской областью.

Силы Противовоздушной обороны в ночь на 29 мая сбили над Полтавской областью две ракеты и беспилотник. Разрушений по области не зафиксировано.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Ночь была неспокойной на Полтавщине. Звуки, которые могли слышать ночью, — работа ПВО. В небе над нашей областью противовоздушная оборона сбила две ракеты и БпЛА. По состоянию на утро сообщений о разрушениях не поступало", — говорится в сообщении.

Ночная атака на Украину 29 мая

В ночь на 29 мая оккупанты выпустили до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Силы ПВО уничтожили 37 вражеских целей.

По данным КМВА, во время воздушной атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. В результате вражеской атаки пострадали Голосеевский, Подольский и Святошинский районы Киева.

В Броварах в Киевской области обломки сбитых ракет повредили окна в жилых домах.

В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Она оперативно ликвидирована. Информация о масштабе разрушений уточняется.

Во Львовской обломки ракеты упали на деревянное хозяйственное здание — произошло возгорание. Сгорел также рядом трактор.

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