Над Полтавской и Черкасской областями летят российские ракеты

Во вторник, 15 ноября, над Полтавской и Черкасской областями зафиксировали пролет российских ракет.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин и председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Мы фиксируем ракеты, которые пролетают над Полтавщиной. Воздушная тревога до сих пор продолжается. Находитесь в укрытиях ! Отнеситесь серьезно к своей безопасности", — написал Лунин.

Табурец подчеркнул, что в регионе повышена ракетная опасность.

Масштабная воздушная тревога в Украине

В Украине 15 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается о пусках большого количества ракет.

Известно, что в Киеве оккупанты двумя ракетами попали по жилым домам на Печерске. Воздушная тревога продолжается. ПВО сбивает ракеты в Киеве, Киевской области и Полтавской области.

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