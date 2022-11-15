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Над Полтавской и Черкасской областями летят российские ракеты

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2585
Время на прочтение
1 мин
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Над Полтавской и Черкасской областями летят российские ракеты

Фото: Associated Press

Украинцев призывают находиться в укрытиях.

Во вторник, 15 ноября, над Полтавской и Черкасской областями зафиксировали пролет российских ракет.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин и председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Мы фиксируем ракеты, которые пролетают над Полтавщиной. Воздушная тревога до сих пор продолжается. Находитесь в укрытиях ! Отнеситесь серьезно к своей безопасности", — написал Лунин.

Табурец подчеркнул, что в регионе повышена ракетная опасность.

Масштабная воздушная тревога в Украине

В Украине 15 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается о пусках большого количества ракет.

Известно, что в Киеве оккупанты двумя ракетами попали по жилым домам на Печерске. Воздушная тревога продолжается. ПВО сбивает ракеты в Киеве, Киевской области и Полтавской области.

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Дата публикации
Просмотры
2585
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