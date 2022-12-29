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Над Сумской областью силы ПВО сбили российскую ракету

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
2264
Время на прочтение
1 мин
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Над Сумской областью силы ПВО сбили российскую ракету

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Подразделения ПВО ликвидировали российскую ракету над Сумской областью.

Об этом сообщили в ОК "Север".

Стоит отметить, что в Украине продолжается масштабная воздушная тревога. РФ выпустила по Украине ракеты.

О взрывах также сообщалось в Киеве и области. В то же время в КМВА сообщили также о работе ПВО.

Напомним, что Россия уже осуществила девять ракетных атак по Украине, которые были направлены на энергетическую инфраструктуру. В результате этих обстрелов во всех регионах страны есть большие проблемы с электроснабжением. В ряде областей и Киеве они экстренные и аварийные.

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Дата публикации
Просмотры
2264
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