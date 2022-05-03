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Над Винничиной украинская ПВО сбила российские ракеты

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Над Винничиной украинская ПВО сбила российские ракеты

Фото иллюстративное / mil.gov.ua

Взрывы над Винницкой областью, которые слышали местные жители – работа украинской ПВО.

3 мая вечером в небе над Винницкой областью украинские силы ПВО сбили вражеские ракеты.

Об этом рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram.

"Два хлопка, которые слышали винничане, — это сработало наше ПВО. Обломки сбитых ракет ищут", — сообщил Борзов.

Напомним, что на Львовщине, Винничине и Кировоградщине были слышны взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы в своем городе. По его словам, в результате ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции.

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