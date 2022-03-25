Над восстановлением Харькова работает пул архитекторов: Терехов рассказал, каким будет город после войны

Терехов говорит, что в жилых массивах будет совершенно новая философия строительства.

Харьков, подвергшийся циническому обстрелу российских оккупантов, которые разрушили значительную часть города, уже начал нарабатывать план восстановления после войны.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Также читайте После победы отстроим все очень быстро и качественно: Зеленский о восстановлении Украины

По его словам, местные власти уже собрали пул архитекторов, в том числе из Америки и других стран. Они уже трудятся.

"Я обратился к нашим, на мой взгляд, лучшим архитекторам, потому что мы уже понимаем, что многое нужно восстанавливать. Понимаем, в каких микрорайонах какие дома должны быть. Я не хочу, чтобы у нас появились "коробки". Это будет совершенно новая философия строительства, начиная от энергосбережения, котельных на крышах, скважин, которые должны быть в каждом микрорайоне, и заканчивая глубокими подземными паркингами, которые будут бомбоубежищами. Это то, что касается жилых массивов", – рассказал Терехов.

Кроме того, после войны нужно будет отстроить очень много школ и детских садов, которые разрушили оккупанты, и эти заведения тоже будут другими.

Насчет административных построек, особенно центральной части города, мэр Харькова хочет модернизировать ее, в то же время сохранив бекетовский стиль.

"Я попросил наших архитекторов, чтобы мы посмотрели на 10 шагов вперед, когда будем создавать архитектурный ансамбль. Он должен быть новым, модерновым, но вместе с тем сохранять изюминку города Харькова, изюминку Бекета. Так вот, я попросил их сохранить бекетовский стиль, несмотря на новые подходы архитектуры", — добавил он.

Напомним, глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что верит в возможность окончания войны в Украине, которую развязала РФ, к маю. Ежедневно ВСУ становятся сильнее, а россияне наоборот – слабеют.

Читайте также: