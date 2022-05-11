Над Запорожьем сбили российскую ракету: взорвалась над объектом инфраструктуры

Утром среды, 11 мая, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Запорожью.
Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить вражеский объект. Впрочем, обломки ракеты упали в населенный пункт возле областного центра.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
"Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки РФ нет.
К слову, с начала этих суток впервые о воздушной тревоге в Запорожье сообщили в 01:39, а отменили — в 03:21. Второе уведомление появилось в 09:35. Закончилась тревога в 09:50.
Напомним, 11 мая армия Российской Федерации обстреляла ракетами Славянск в Донецкой области. Атаковали два микрорайонимиста. Отмечается, что обошлось без жертв.
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