Над железнодорожным вокзалом Херсона подняли украинский флаг: видео

Над железнодорожным вокзалом временно оккупированного россиянами Херсона подняли украинский флаг.
Об этом сообщила "Укрзализныця" и опубликовала соответствующее видео.
"Украинское партизанское движение не спит даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона взвился украинский флаг. Потому что Херсон — это Украина, так было, есть и будет!" — говорится в сообщении.
Напомним, 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.
Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца. Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно.
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