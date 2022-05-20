Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Над железнодорожным вокзалом Херсона подняли украинский флаг: видео

Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Над железнодорожным вокзалом Херсона подняли украинский флаг: видео

Фото: Pexels

Над железнодорожным вокзалом временно оккупированного россиянами Херсона подняли украинский флаг.

Об этом сообщила "Укрзализныця" и опубликовала соответствующее видео.

"Украинское партизанское движение не спит даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона взвился украинский флаг. Потому что Херсон — это Украина, так было, есть и будет!" — говорится в сообщении.

Напомним, 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца. Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно.

Читайте также:

Жительница Херсона рассказала, какая сейчас ситуация в городе

Жительница Херсона рассказала, какая сейчас ситуация в городе
Следующая публикация