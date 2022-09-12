"Надеемся, что ВСУ минусуют оккупантов": мэр Мелитополя сообщил о взрывах в городе

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в городе.

Об этом он написал в Telegram 12 сентября.

"В Мелитополе врагу снова неспокойно. Слышны взрывы в южной части города. Надеемся, что Вооруженные силы снова минусируют технику и живую силу оккупантов", — отметил Федоров и пообещал в скором времени предоставить больше подробностей.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные обустраивают в школах свои базы и свозят туда боеприпасы.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 201-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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