"Надеемся эвакуировать мирных жителей": на "Азовсталь" отправился новый конвой ООН

В четверг, 5 мая, очередная эвакуационная колонна ООН и Красного креста отправилась на завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Эвакуацию гражданских находящихся в подвалах завода планируют выполнить уже завтра утром.

Об этом сообщает CNN.

"Колонна, которая отправилась в "Азовсталь", планирует быть там уже до завтрашнего утра. Мы надеемся, что удастся эвакуировать тех мирных жителей, которые остаются в этом аду уже столько месяцев, и вернуть их в безопасное место", — заявил специальный представитель ООН по вопросам Украины Мартин Гриффитс.

Он также добавил, что эвакуационная колонна ООН отправилась в сотрудничество с Международным комитетом красного креста.

Напомним, что российские кафиры продолжают штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские воины под плотным огнем противника удерживают оборону.