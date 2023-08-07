"Надеемся, вы нас не забудете": пленные оккупанты-беларусы просят Лукашенко забрать их домой

Пленные граждане Беларуси, воевавшие в составе ЧВК "Вагнер" и ЧВК "Редут" против Украины, обратились к диктатору Александру Лукашенко с просьбой обменять их.

Об этом пленные заявили во время разговора со своими соотечественниками, бойцами полка Кастуся Калиновского, входящего в состав ВСУ, на youtube-канале журналиста Владимира Золкина.

Оккупанты из Беларуси – экс-боец ССО ВС Беларуси, наемник ЧВК "Редут" Максим Зюзюнчик и "вагнеровец" Андрей Герилович в плену находятся с осени 2022 года.

Оккупанти просят Лукашенко обменять их на украинских военнопленных, которые, возможно, находятся на территории Беларуси или РФ. Или связаться с полком Калиновского и рассмотреть возможность обмена на белорусских политзаключенных.

"Не знаю, насколько мы уже свои для вас, но я надеюсь, что вы нас заберете, что вы нас не забудете. Где-то мы поступили неправильно, у нас своя идеология. Если мы вам нужны, мы очень просим, чтобы этот обмен состоялся, и как можно быстрее. Если нет возможности совершить обмен через Беларусь, прошу содействовать обмену через РФ", – заявил бывший белорусский спецназовец Максим Зюзюнчик.

Другой оккупант, экс-"вагнеровец" заявил, что согласен на обмен лишь в Беларусь и заявил, что не буде участвовать в обмене с РФ.

Напомним, что на одном из интервью блоггеров Владимира Золкина и Дмитрия Карпенко родственники отказались общаться с пленным оккупантом. Оккупант, едва сдерживая слезы, просил родственников поговорить с ним, однако они были неумолимы.

Ранее сообщалось, сколько ракет было выпущено из Беларуси по Украине с начала полномасштабной войны.

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