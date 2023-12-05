Враг надеется, что в плохую погоду ВСУ сложнее обороняться: военный – об активизации оккупантов на Лиманском направлении

По данным Сергея Диброва, за последние две недели российские оккупанты усилили наступление на Лиманском направлении.

Российские оккупанты используют плохую погоду для усиления наступления на позициях украинских военных на Лиманском направлении.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Сергей Дибров в эфире "Эспрессо" 5 декабря.

По данным Диброва, за последние две недели российские оккупанты усилили наступление на Лиманском направлении.

"Враг завел новые подразделения, которые начали прочные штурмы наших позиций, которые продолжаются с изменением интенсивности до сих пор. Сегодня утром была очередная попытка выбить наших бойцов с одной позиции", — подчеркнул старший лейтенант.

Военный объяснил, что наступление российских захватчиков происходит примерно по одному сценарию.

"Сначала идет, похоже, что подразделение "Шторм-Z" или то, которого не очень жалко врагу, после него идут более обученные и профессиональные бойцы, саперы. И дальше — попытка закрепиться на каких-то новых позициях. В свою очередь мы отбиваем. К сожалению, погода побудила врага к интенсификации действий, он надеется, что нам в условиях плохой погоды будет сложнее обороняться и удерживать свои позиции", — отметил Дибров.

Напомним, по данным британской разведки, в последние недели российские войска постепенно продвигаются через руины Марьинки Донецкой области и, вероятно, контролируют большую часть застроенной территории.

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