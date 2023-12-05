Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг надеется, что в плохую погоду ВСУ сложнее обороняться: военный – об активизации оккупантов на Лиманском направлении

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
213
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг надеется, что в плохую погоду ВСУ сложнее обороняться: военный – об активизации оккупантов на Лиманском направлении

ВСУ / Фото: Associated Press

По данным Сергея Диброва, за последние две недели российские оккупанты усилили наступление на Лиманском направлении.

Российские оккупанты используют плохую погоду для усиления наступления на позициях украинских военных на Лиманском направлении.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Сергей Дибров в эфире "Эспрессо" 5 декабря.

По данным Диброва, за последние две недели российские оккупанты усилили наступление на Лиманском направлении.

"Враг завел новые подразделения, которые начали прочные штурмы наших позиций, которые продолжаются с изменением интенсивности до сих пор. Сегодня утром была очередная попытка выбить наших бойцов с одной позиции", — подчеркнул старший лейтенант.

Военный объяснил, что наступление российских захватчиков происходит примерно по одному сценарию.

"Сначала идет, похоже, что подразделение "Шторм-Z" или то, которого не очень жалко врагу, после него идут более обученные и профессиональные бойцы, саперы. И дальше — попытка закрепиться на каких-то новых позициях. В свою очередь мы отбиваем. К сожалению, погода побудила врага к интенсификации действий, он надеется, что нам в условиях плохой погоды будет сложнее обороняться и удерживать свои позиции", — отметил Дибров.

Напомним, по данным британской разведки, в последние недели российские войска постепенно продвигаются через руины Марьинки Донецкой области и, вероятно, контролируют большую часть застроенной территории.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
213
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация