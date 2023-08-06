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Надели форму ВСУ и "засветили" артиллерию: пропагандист рассказал о феерической ликвидации диверсантов РФ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Надели форму ВСУ и "засветили" артиллерию: пропагандист рассказал о феерической ликвидации диверсантов РФ

оккупанты "дружеским огнем" ликвидировали своих диверсантов / Фото: Associated Press

На фронте "дружеский огонь" ликвидировал окупантов-диверсантов.

Российские пропагандисты пишут о том, как на Запорожском направлении оккупанты ликвидировали собственных диверсантов, которые переоделись в форму ВСУ и планировали пролезть в украинский тыл. После того как российская артиллерия ударила по своим же, ее заметили украинские военные и обезвредили.

Скриншот опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

В телеграмм-канале один из пропагандистов рассказал историю о том, как оккупанты переоделись в форму ВСУ и готовили диверсию. Их заметил рроссийский дрон и навел огонь собственной артиллерии. Оккупанты уничтожили 32 россиян.

Но на этом история не окончилась. Далее якобы ВСУ вычислили позиции российской артиллерии и ударили по ним. Удалось ликвидировать 19 захватчиков.

Пропагандист заявляет, что мол после этого командир, готовивший диверсию, скрылся, поскольку он не согласовал операцию с другими захватчиками.

Рассказ пропагандиста о ликвидации окупантов / ©
Рассказ пропагандиста о ликвидации окупантов

Напомним, российские оккупанты, воюющие против Украины в Донецкой области, обвинили командира 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Петра Попова в "трусости, тупости и подлости".

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Дата публикации
Просмотры
2372
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