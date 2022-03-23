Надели мешок на голову и вывезли: мэр Мелитополя рассказал о пребывании в российскому плену

Надели мешок на голову и вывезли: мэр Мелитополя рассказал о пребывании в российскому плену

Мэр Мелитополя добавил, что его не избивали, однако угрожали.

Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого удалось освободить из российского плена, рассказал, что от него требовали написать заявление на увольнение.

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Об этом он сказал в интервью Liga.net

"За мной пришли спецподразделения России в сопровождении росармии. Скорее всего, в том числе и ФСБ. Но назвались они так называемым "ДНР" (террористической организацией, действующей на оккупированных территориях Донбасса. – ред.). Пришли во временный офис, где была организована работа горисполкома. Это дворец культуры имени Шевченко, расположенный на центральной площади Мелитополя. И забрали", — говорит Федоров.

Городской голова Мелитополя добавил, что оккупанты надели ему мешок на голову, посадили в машину и отвезли в мелитопольское отделение полиции, в СИЗО.

"Там с первых дней – оккупационная администрация. Наши там не остались. В камере сняли мешок с головы, но наручники с рук не снимали, я у них первые сутки так и просидел-пролежал. Они меня полностью изолировали от любой связи. Охранникам, стоявшим возле камеры, запретили даже отвечать, какой час", — подчеркнул городской голова.

Мэр Мелитополя добавил, что его не избивали, однако угрожали.

"Мне озвучили фейковую цель. Вроде бы я финансировал Правый сектор. Но все мы понимаем, где Мелитополь, где Правый сектор, где его финансирование в 2014 году и где донецкие боевики. А правдивую ситуацию не озвучивали. Только требовали написать заявление на увольнения и документы на назначения каких-то заместителей. Меня не избивали. Но трудно сказать, что не угрожали, когда во время трехчасового допроса вокруг тебя стоят шесть-семь вооруженных до зубов военнослужащих Российской Федерации", — подчеркнул Федоров.

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