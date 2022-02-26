Надеюсь, Германии и Венгрии хватит мужества: Зеленский - об отключении России от SWIFT

Надеюсь, Германии и Венгрии хватит мужества: Зеленский - об отключении России от SWIFT

Страны Евросоюза поддержали отключение страны-агрессора от международной платежной системы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти все страны Евросоюза поддержали отключение России от SWIFT.

Об этом он рассказал во время видеообращения 26 февраля. Также глава украинского государства выразил надежду, что Германии и Венгрии хватит мужества, чтобы поддержать это решение.

"Уже есть почти полная поддержка стран Европейского союза по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам мужества хватает защищать свою родину, защищать Европу", - сказал Зеленский.

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