Надеюсь, Германии и Венгрии хватит мужества: Зеленский - об отключении России от SWIFT

Страны Евросоюза поддержали отключение страны-агрессора от международной платежной системы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти все страны Евросоюза поддержали отключение России от SWIFT.
Об этом он рассказал во время видеообращения 26 февраля. Также глава украинского государства выразил надежду, что Германии и Венгрии хватит мужества, чтобы поддержать это решение.
"Уже есть почти полная поддержка стран Европейского союза по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам мужества хватает защищать свою родину, защищать Европу", - сказал Зеленский.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.