"Надеются захватить в плен большое количество украинских военных": Ступак — о целях россиян в Авдеевке

Авдеевка для россиян важна именно перед выборами.

В Авдеевке, где ведутся ожесточенные бои, кафиры надеются захватить в плен большое количество украинских военных, по возможности уничтожить их. Также их интересует западная техника, боеприпасы, амуниция.

Об этом сказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо".

"Оккупанты надеются захватить в плен большое количество украинских военных, по возможности уничтожить их. Также их интересует западная техника, боеприпасы, амуниция, это тоже они хотят захватить", — отметил он.

По его словам, задача россиян на Авдеевском направлении – отодвинуть ВСУ от Донецка.

"Сегодня оккупанты давят под Авдеевкой, кладут множество людей и техники. Россиянам нужно взять Авдеевку, им осталось 5-6 км, которые они считают, в самом узком месте перебить наше сообщение и, как они говорят, "Авдеевский гарнизон будет окружен", — сказал Ступак.

Он добавил, что россияне преследуют цель захватить Авдеевку перед выборами президента в России.

"Они будут радоваться, как это было в Бахмуте и других городах", — добавил Ступак.

В то же время Авдеевка, по его словам, уже не город, а локация. Даже если россиянам удастся захватить Авдеевку, никто в России восстанавливать ее не будет.

"Авдеевка для россиян важна именно перед выборами. Но если не будет этой победы, то и показывать будет нечего. Если же удастся захватить, то этой "победе" будут посвящать все рождественские праздники", — добавил эксперт.

Напомним, на Авдеевском направлении ВСУ отразили 39 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области. Противник действует не только пехотой, но и наносит авиационные удары.

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