"Надежда есть": Кулеба оценил, появятся ли танки Abrams на фронте во время нынешнего контрнаступления

Не исключено, что контрнаступлений может быть несколько и для всех тех потребуется техника. Поэтому кое-что поступает уже сейчас, например БМП Bradley, а "что-то находится в процессе".

Танки Abrams могут появиться на фронте уже во время нынешнего контрнаступления ВСУ, однако, оно не будет последним.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Сусильному".

Кулеба ответил на вопрос, могут ли танки Abrams прибыть в Украину для участия в нынешней кампании контрнаступления: "Надежда есть, но не нужно мыслить только этим контрнаступлением".

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Министр призвал не смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее.

"Будет столько контрнаступлений, столько нужно, чтобы выгнать Россию с нашей территории. Поэтому что-то приходит прямо сейчас – те же Bradley от США. Что-то находится в процессе", – сообщил главы МИД.

Он отметил, что при всем уважении к танкам Leopard, танки Abrams – гораздо более сложная конструкция: "Поэтому работаем на данный момент, но держим в уме, что для возможных последующих кампаний так же понадобятся танки, БТР и другая техника".

"Если мы за это контрнаступление освободим всю Украину – слава Богу, всех поблагодарим. Но война – это такая штука, где ты должен думать на два-три шага вперед", – добавил Кулеба.

Напомним, в конце мая в Пентагоне сообщили, что первая группа из около 400 украинских военных начала обучение на танках Abrams в Германии. Программа будет длиться 10-12 недель.

Глава Пентагона Ллойд Остин в мае анонсировал, что Украина получит танки Abrams в начале осени – именно тогда бойцы ВСУ должны завершить соответствующие учения.

Заметим, что в середине июня вблизи линии фронта был замечен первый танк Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании. Наряду с машиной находилась группа украинских военных.

Отметим, в Украине получило резонанс известие о том, что Израиль вскоре продаст свои старые танки Merkava двум иностранным армиям. Часть техники отправится в Европу. В частности, речь может идти о Польше. Военный эксперт Андрей Крамаров подвергает сомнению, что эти израильские танки будут переданы Украине.

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