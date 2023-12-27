"Надежды на победу исчезают": CNBC о том, что война 2024 станет еще тяжелее

По мнению собеседников издания, боевые действия будут продолжаться и в следующем году, но ВСУ вряд ли начнет масштабное контрнаступление.

В начале 2023 года были большие надежды, что долгожданное украинское контрнаступление склонит чашу весов в войне в пользу Украины.

Однако этого не произошло и перспектива прорыва в 2024 году также маловероятна, пишет американский канал CNBC со ссылкой на военных экспертов и оборонных аналитиков.

Судьба войны будет решаться вдали от поля боя

По мнению собеседников издания, боевые действия будут продолжаться и в следующем году, но ВСУ вряд ли начнет масштабное контрнаступление. Между тем, Россия, скорее всего, сосредоточится на удержании территории, которую она уже захватила, в частности на востоке Украины.

Военные эксперты считают, что ход войны будет решаться далеко от поля боя, в США, крупнейшего военного союзника Украины. Много значит, уменьшится ли помощь Украине накануне и после выборов президента США.

"Россия может выиграть войну, или украинцы могут выиграть войну. Чего удалось достичь в этом году? Очень мало достигла Россия, то же можно сказать об украинцах", — сказал американский генерал-лейтенант армии в отставке Стивен Твитти, бывший заместитель командующего Европейским командованием США .

"Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда, если не будет явного победителя, возникнет тупик и, возможно, в будущем возникнет замороженный конфликт. Весы, на мой взгляд, могут пошатнуться, если украинцы не будут пополнены поставками, им не будет возвращено финансирование, и они не получат оборудования и людей, в которых они нуждаются. Тогда эта война может склониться в пользу россиян", — отметил Твитти.

Ожидания не оправдались

Год назад международная военная поддержка Украины была надежной: НАТО пообещала поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", когда он защищался от вторжения России, начатого в феврале 2022 года.

Однако летом задача, стоящая перед украинскими силами, была чрезвычайно очевидна, поскольку они пытались прорвать сильно укрепленные российские позиции и линии обороны.

Освободив несколько сел летом, украинские войска попали в основном изнурительные бои, и ни одна из сторон не достигла значительных успехов.

Украинское военное руководство признало, что надежды и надежды на большой прорыв в контрнаступлении не оправдались. Тем не менее, руководство Украины заявляет, что российским силам были нанесены значительные потери и что их силы достигли жизненно важного прогресса на других направлениях, таких как Черное море.

Погодные условия в Украине ухудшаются: грязь, ледяной дождь, снег и гололедица усложняют наступление и разведку. Несмотря на это, интенсивные бои продолжаются, особенно вокруг Бахмута и Авдеевки, где оккупанты ведут наступательные операции и недавно достигли некоторых подтвержденных успехов.

На прошлой неделе аналитики Института изучения войны отметили, что россияне, вероятно, начали наступательные операции на нескольких участках фронта в период сложнейшей погоды осенне-зимнего сезона, "пытаясь захватить и сохранить инициативу" до выборов в РФ в марте 2024 года.

В то же время, ISW в анализе отмечает, что "украинские силы создают и укрепляют оборонные позиции, чтобы сохранить живую силу и ресурсы для будущих наступательных усилий".

Украинские силы заняли более оборонительную позицию в соответствии с обстоятельствами. По информации издания, украинские войска на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерии и сократили некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи.

Помощь и политика

Очередной год войны в Европе несомненно истощил западные военные ресурсы и политический аппетит поддерживать колоссальные объемы военной помощи Украине.

Продолжающееся финансирование для Украины в 2024 году далеко от надежного, учитывая тот факт, что президентские выборы в США могут начать кардинальные изменения в отношении Киева и его поддержке.

В частности, все взгляды прикованы к бывшему президенту США Дональду Трампу, фавориту от Республиканской партии, который поддерживал тесные отношения с Путиным во время своего президентства.

Есть обеспокоенность тем, что, учитывая предыдущие добрые отношения Трампа с Москвой и политику "Америка прежде всего", помощь Украине может быть быстро прекращена. Аналитики по обороне соглашаются, что во многом перспективы для Украины зависят от результата голосования в США.

"Я считаю, что важно понять, в какой степени Украина сейчас зависит от США, поскольку она гораздо больше зависит от США, чем от ЕС", — говорит аналитик Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне Сэм Кренни-Эванс.

"Если выборы в США состоятся не в пользу Украины, в сочетании с тем фактом, что ЕС действительно не приближается к плану — его производство боеприпасов настолько далеко от того, каким оно должно было быть, чтобы дать Украине надежду выжить и надежду на победу — это не очень веселый прогноз на 2024 год", – добавил Кренни-Эванс.

В некоторых республиканских кругах, а также в Восточной Европе уже несколько месяцев раздаются голоса о недовольстве продолжением помощи Украине.

Бывший посол США в НАТО Курт Уолкер сказал CNBC, что он верит, что пакеты помощи США и ЕС для Украины будут одобрены в январе и это финансирование обеспечит Украине еще один год в военном плане. Уолкер отметил, что пакеты помощи должны включать более совершенное вооружение для Украины, например истребители F-16.

"Мы должны снять ограничение на оружие, которое мы предоставляем. Мы до сих пор не предоставляем ракеты наибольшей дальности и еще не поставили ни одного западного самолета в Украину. Такое положение вещей должно измениться. И я думаю, что мы должны попытаться дать украинцам больше технологического преимущества", – говорит Волкер.

По его мнению, президентство Трампа не станет катастрофой для Украины, но сделает будущее финансирование неопределенным.

Тупик или переговоры

Россия показала, что настроена на продолжительный конфликт в Украине и способна отправить сотни тысяч людей на войну.

По мнению журналистов CNBC, поскольку и Украина, и Россия вкладывают значительные средства в войну, маловероятно, что будут переговоры или прекращение огня. Аналитики по обороне утверждают, что ни одна из сторон не захочет вступать в переговоры, если они не будут иметь силу и не смогут диктовать свои условия.

"Конечно, Украина сейчас не хочет вести переговоры... но, ввиду обстоятельств, у нее может не быть другого выбора, кроме как подчиниться этому. И тогда также остается вопрос, захочет ли Россия вести переговоры, потому что если появятся признаки того, что Запад перестанет поддерживать Украину, и Украина будет вынуждена участвовать в этих переговорах, Россия может воспринять это как еще одно окно возможностей для получения гораздо больших достижений", – предполагает Марио Бикарски, аналитик по Европе и России в аналитическом отделе журнала "Экономист" (Economist Intelligence Unit, EIU)

Эксперты по вопросам обороны сообщили CNBC, что их базовый сценарий на 2024 год предполагает продолжение нынешней интенсивности боевых действий, но будет то же чувство безысходности, когда ни одна из сторон не сможет значительно продвинуться на месте и захватить или вернуть территорию.

Ранее американский генерал Бен Ходжес назвал виновных в провале контрнаступления ВСУ.

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