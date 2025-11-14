"Надо бить": эксперт назвал главную цель в России для Украины

Россия флаг / © Reuters

Реклама

Подтверждено поражение нефтебазы в Феодосии и аэродрома в Кировском, где хранились опасные БПЛА. Эксперт призвал «бить, пока есть способность» и назвал новые цели, в том числе крупнейший нефтяной терминал России.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ безопасности Центра Глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.

По словам Лакийчука, именно в Кировском под прицелом оказалась база хранения российских БПЛА «Орион». Опасность этих беспилотников состоит в том, что они способны нести управляемые и фугасные авиабомбы (КАБ и ФАБ).

Реклама

«Боевая часть у „Орионов“ не очень большая, но она может нанести серьезное поражение», — отметил эксперт.

Лакийчук подчеркнул, что удары по военным объектам в Крыму должны продолжаться, пока Россия не успела адаптировать свою противовоздушную оборону.

«Запуски были по Феодосийскому району. Туда мы проложили путь и нужно бить, пока не восстановили стену противовоздушной обороны, нужно бить, пока есть способность», — подчеркнул Павел Лакийчук.

Он добавил, что в Крыму и на смежном побережье РФ остается множество военных целей, в том числе в Керчи, Туапсе и Анапе. Отдельно эксперт упомянул российский аэродром морской авиации, который, по его словам, «пока без внимания наших средств поражения, но скоро мы доберемся и туда».

Реклама

Однако, по мнению Лакийчука, главной и сложной целью является Новороссийск. Там расположен самый большой нефтяной терминал России.

«До него добраться сложнее всего как морскими дронами, так и из воздуха», — объяснил эксперт.

Ключевое преимущество этого порта для России состоит в том, что Черное море, в отличие от других портов РФ, не замерзает зимой, что позволяет терминалам работать круглый год.

По словам Лакийчука, россияне пытаются прикрыть свои военные объекты, апеллируя к международному праву.

Реклама

«Сейчас россияне пытаются прикрыться тем, что в Новороссийске есть еще международный терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Враг хочет показать, что украинцы якобы избивают по международным нефтепроводам, но на самом деле это российские объекты», — подчеркнул он.

Эксперт подытожил, что все военные объекты в портах Новороссийск, Туапсе и в оккупированном Крыму являются законными целями для Украины, о чем мореплаватели были предупреждены еще в 2022 году.

Напомним, на фоне медленного, но продолжительного наступления РФ все меньше ожиданий быстрого заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Reuters отмечает, что обе стороны фактически готовят общество и экономику к возможным годам затяжной войны.

В Украине уже работают сотни оружейных компаний, а производство беспилотников в этом году может достичь миллионов единиц. Аналитики добавляют, что затяжной характер боевых действий формирует восприятие службы как «билет в один конец», ведь командиры неохотно увольняют опытных бойцов даже после многолетней службы.