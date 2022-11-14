"Надо больше оружия": Литва и Эстония призывают Европу помочь Украине для скорейшей победы в войне

Ландсбергис подчеркнул, что переговоры с РФ возможны только на условиях Украины.

В Литве и Эстонии призывают ЕС увеличить поставки оружия Украине для отражения российской вооруженной агрессии.

Об этом заявили министры иностранных дел Литвы и Эстонии.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что Европа все еще недостаточно делает для поддержки Украины по сравнению с США, и это следует изменить.

"Европе нужна новая парадигма поддержки Украины для ее победы. Война длится уже 9 месяцев и все еще не завершилась победой Украины. А это значит, что мы, западное сообщество, еще не сделали достаточно", — сказал он.

По его словам, Европа должна передавать больше оружия Украине и усиливать санкции против России.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что переговоры с РФ возможны только на украинских условиях.

"Мир в Украине может быть только на украинских условиях. Появляющиеся в публичном пространстве спекуляции не помогают. ЕС должен послать четкий сигнал, что мы поддержим Украину и мир, который будет устроен ими", — сказал Ландсбергис.

Он отметил, что чем больше Украина получит оружие от ЕС для отвоевывания своей территории, тем быстрее завершится война.

"Главный месседж, который может быть высказан: очевидно, чем больше оружия мы предоставим, тем быстрее война завершится", — добавил Ландсбергис.

Напомним, 18 октября парламент Эстонии признал правящий режим в Российской Федерации террористическим.

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