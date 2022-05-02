"Путину надо будет рассказывать о чем-то россиянам": военный эксперт рассказал о жесткой динамике на фронте

"Путину надо будет рассказывать о чем-то россиянам": военный эксперт рассказал о жесткой динамике на фронте

Российская группировка действует практически по всем направлениям.

Сложная ситуация сохраняется от Харькова до Херсона.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

“В строительстве Генштаба есть информация даже о 400 убитых орках. Это говорит о том, что сейчас российская армия активно бросает вперед подразделения, не щадя своего личного состава, несмотря на потери. Еще 26 апреля уровень потерь был гораздо меньше, на сотню или на две. Наша разведка сообщает о том, что около 500 единиц техники сейчас орки перекидывают в район к югу от Изюма, чтобы усилить свои возможности атаки наших подразделений”, — рассказал Владислав Селезнев.

Он также добавил, что 9 мая — сложная для Путина дата, потому что потребуется что-то демонстрировать на Красной площади в честь победы.

“Ему нужно будет рассказывать о чем-то россиянам, а рассказывать пока не о чем, идут тяжелые бои. Весьма сложная ситуация по продвижению войск. Чтобы выйти на какие-нибудь пехотные позиции, путинские генералы, получив команду из Кремля, действуют, несмотря на потери. Именно поэтому наблюдается такая жесткая динамика”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что оккупанты в третий раз ракетами обстреляли мост в Одесской области.

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