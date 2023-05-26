Надо быть готовыми и к "плохому сценарию": глава Генштаба Вооруженных сил Чехии — о контрнаступлении ВСУ

Глава Генштаба Вооруженных сил Чехии генерал Карел Ржехка призвал общественность подготовиться и к "плохому сценарию" контрнаступления Украины.

Об этом Ржехка сказал в интервью BILD.

Чешский генерал уточнил, что именно подразумевает под "плохим сценарием".

"Лично я считаю, что мы должны готовиться и к плохому сценарию – долгой войне", — отметил он.

По словам Ржехка, пока никто не может предположить, чем закончится контрнаступление ВСУ.

"Результат войны зависит не только от танков и бронетранспортеров. Здесь слишком много неизвестных", – говорит он.

По мнению главы чешского Генштаба, возможно, странам Запада придется еще долгие годы поставлять Украине оружие.

"Россияне считают, что время на их стороне. Мы должны показать, что они ошибаются", — подчеркнул он.

Ржехка уточнил, что Чехия уже поставила Украине более 250 советских танков, БМП и вертолетов.

Генерал призвал западных политиков готовить общество к тому, что война может занять годы. Это касается не только оборонной, но и, например, экономической сферы.

"Не менее важна наша готовность поддерживать Украину и на других фронтах: морально, дипломатично, финансово и в других областях, таких как образование, культура, строительство и т.д.", — подытожил Карел Ржехка.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время интервью итальянскому телеканалу Rai заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось, по всей линии фронта идут интенсивные бои. Также он сказал, что спецоперация уже длится несколько дней.

Накануне начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что у Украины сейчас есть минимум вооружения для будущего контрнаступления, но нужно еще подождать.

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