"Надо быть готовыми к эскалации" — Шольц сделал тревожное заявление по поводу войны

Шольц указал, что РФ терпит неудачу в войне в Украине.

Ситуации в Украине может стать еще хуже, в частности, и из-за разрушения Россией инфраструктуры страны.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции в Берлине, пишет Reuters.

"Учитывая растущие войны и очевидные и неудачи России, мы должны быть готовы к эскалации", — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ также объявил, что в ответ на российскую войну Германия создает оборонный фонд в размере 100 млрд евро для увеличения запасов армии страны.

Кроме того, Шольц отметил важность его недавней поездки в Китай, отметив, что двум странам удалось сформулировать общую позицию против применения ядерного оружия в Украине.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война в Украине переходит в следующую фазу. По словам литовского лидера, это означает, что могут пострадать страны, не участвующие в войне, и что атаки России на гражданскую инфраструктуру приближаются к западным границам Украины.

По мнению военного эксперта Петра Черника, НАТО вступит в войну в Украине при условии колоссальных прецедентов, но инцидент с ракетой на территории Польши не является прецедентом. По его словам, в Альянсе решающее решение принимают США. Пока не будет очевидности нападения со стороны России, НАТО в войну не вступит.

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