Надо быть наготове с документами и тревожными рюкзаками – глава Львовской ОВА

Воины ВСУ делают все, чтобы защитить нас. Правоохранители в Львовской области работают в усиленном режиме. Но каждый несет персональную ответственность за свою безопасность, отметил Козицкий.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей Львовщины быть наготове с документами и тревожным рюкзакам и во время сирены спускаться в укрытие.

Об этом Козицкий заявил в видеообращении.

"Уважаемые жители Львовщины! С приближением Дня Независимости и в медиа, и в соцсетях появляется все больше сообщений о возможных провокациях от РФ. Военная агрессия России против Украины продолжается уже девятый год. За последние полгода мы убедились, что нигде в стране нет безопасных мест. Поэтому и 23 августа, и 24, и каждый день до окончания войны должны идти в укрытие, когда слышим сигнал тревоги", — сообщил глава Львовской ОВА.

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Максим Козицкий подчеркнул, что документы и тревожные рюкзаки на всякий случай всегда должны быть готовы.

Руководитель ОВА попросил не ходить по улицам в комендантский час и напомнил, что во Львовской области он длится с 23:00 до 05:00.

"Черпайте информацию только из официальных источников. Наши воины делают все, чтобы защитить нас. Правоохранители во Львовской области работают в усиленном режиме. Но каждый из нас также несет персональную ответственность за свою безопасность. Спокойной для всех недели", — резюмировал Козицкий.

Напомним, 24 августа 2022 года Украина будет праздновать 31-ю годовщину Независимости.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что на День Независимости 24 августа враг может нанести массированный удар по Украине с трех сторон: Беларуси, России и Черного моря.

В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что реальная угроза со стороны Беларуси для Украины – это ракетные удары. Он подчеркнул, что белорусская армия не хочет воевать против украинцев и может саботировать преступные указы.

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