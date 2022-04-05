"Надо быть полным идиотом": Арестович оценил вероятность наступления на Киев

Давайте оставим 1% на то, что захватчики попытаются вернуться, но это просто чтобы не говорить 100%, отметил Алексей Арестович.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович оценил вероятность наступления на Киев. Он убежден, что возвращение российских захватчиков в Киев и область практически нереально.

Об этом Арестович заявил в эфире национального телемарафона 5 апреля.

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"Это практически нереально. Надо быть полным идиотом с военной точки зрения, даже больше, чем россияне", — подчеркнул он.

По его словам, Россия потратила элитные подразделения, чтобы взять те позиции, потом они ушли, и теперь врагу снова нужно где-то взять группировку, которая снова будет брать только что оставленные позиции…

"И на этот раз будет труднее, потому что мы уже более готовы к этому. Это практически невозможно… Ну, давайте оставим 1% на то, что они попробуют, но это просто, чтобы не говорить 100%, не гневить судьбу", — подытожил он.

Напомним, Арестович также заявил, что наступательные ресурсы России могут закончиться уже через две недели. На этом этапе враг остановлен по многим направлениям, поэтому все усилия он перебросил на Мариуполь и зону ООС.

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