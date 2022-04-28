Надо, чтобы Россия отнеслась без цинизма: Зеленский говорил с генсеком ООН об эвакуации из Мариуполя

Надо, чтобы Россия отнеслась без цинизма: Зеленский говорил с генсеком ООН об эвакуации из Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с помощью ООН можно организовать эвакуационную миссию людей из Мариуполя. Однако нужно, чтобы Россия реально выполняла то, о чем говорит.

По этой теме Зеленский разговаривал на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении 28 апреля.

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"Конечно, на переговорах много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН можно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам", – сказал глава государства.

"Но нужно также, и чтобы российская сторона отнеслась к этому вопросу без цинизма и реально выполняла то, о чем говорит", – добавил он.

Зеленский напомнил, что в Москве заявляли о якобы прекращении огня в Мариуполе. Однако бомбардировки позиций защитников города продолжаются.

"Это военное преступление, которое российские военные совершают буквально на глазах всего мира. Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда господин генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве", — отметил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 64-го дня войны

Напомним, координатор ООН в Украине Оснат Лубрани заявила, что едет в Запорожье, чтобы координировать спасение людей из Мариуполя.

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