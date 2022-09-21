"Надо делать сбор на мусорные пакеты": украинцы отреагировали на обращение Путина в Сети (фото)

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о частичной мобилизации в своем видеообращении. Украинцы сразу отреагировали на него, высмеяв в Сети.

ТСН.ua собрал смешные комментарии в Facebook и Telegram.

"Шойгу в своей речи заявил, что Украина потеряла половину армии, а Россия — 6 тысяч человек. Так зачем тогда мобилизация?",

"Надо делать сбор на пакеты для мусора",

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"Шойгу: потери русской армии с начала войны – 5937 человек. Хочется уточнить – это в час, день или в неделю?",

"Мобилизацию россиянам нужно было начинать ночью, сегодня уже поздно, потому что часть призывников еще с вечера упаковывала чемоданы!",

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"Это говорит о двух вещах: потери российской армии не просто огромны, зашкаливающие, точно более 100 тыс. убитых и раненых быстрее – до 150; Двойной комплект набирается, поскольку следующие 150 они уже мысленно списали. Насколько хорошо быть россиянином при Путине)",

"Что такое "разделенная ответственность россиян"? Это когда россияне сначала обнулили сроки Путина... А потом Путин обнулил всех россиян!", — написали в Сети.

Фото з відкритих джерел

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Напомним, кремлевский диктатор Путин также сказал, что поддерживает проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, заявив, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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