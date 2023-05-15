Надо F-16: почему другие истребители не эффективны на войне в Украине – в Воздушных силах объяснили

Вооруженным силам Украины для эффективной борьбы с российскими захватчиками необходимы именно истребители F-16, другие боевые самолеты, которые партнеры рассматривают для передачи, существенно проигрывают по характеристикам современным истребителям.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Так, он отметил, что, например, французский многоцелевой истребитель Mirage 2000 ничем, фактически, не отличается от МиГ-19. Эти истребители предназначены только для воздушного боя.

Игнат подчеркнул, что самолеты четвертого поколения Украине не подходят, нам нужны именно современные модели.

"F-15 – да. Это лучший по функционалу самолет, потому что он имеет два двигателя, он может взять больше оружия, имеет больший радиус применения, но F-15 – есть разные", — заметил спикер Воздушных сил.

Юрий Игнат также объяснил, почему воздушным силам не подходят американские штурмовики А-10.

"Нужно понимать, что у России есть мощная система ПВО. А-10 – это штурмовик, который, конечно, станет полезным, но изменить что-то вряд ли сможет", — резюмировал он.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16.

По словам Юрия Игната, у Украины уже есть список пилотов, которые будут осваивать истребители F-16.

Он также отметил, что инфраструктура Украины готова для F-16, в стране есть десятки военных аэродромов.

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