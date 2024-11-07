"Надо готовиться к любому решению": Зеленский прокомментировал заявление Трампа о скором окончании войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит словам следующего главы США Дональда Трампа о скором окончании войны в Украине, однако его желание не означает, что это осуществится. Поэтому нужно готовиться к любому решению.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества 7 ноября.

"У нас действительно состоялся хороший разговор с президентом Трампом. Хорошая встреча. Но разговоры должны быть более предметными и к этому нужно готовиться обеим сторонам, как минимум", — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что скорое окончание войны означает потери.

"Сегодня я верю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения, но хочет — не значит, что так получится. И я здесь без упреков... Я просто говорю, что мы там, где мы есть. И мы в войне с "русскими" — самым сложным врагом этого века. И я сейчас не только о правах людей говорю. Безусловно, люди — это самое важное. Но человек (Владимир Путин — ред.) хочет на куски разорвать Украину. А это большое государство. То, что он не может проглотить, он хочет по кусочкам съесть. И это серьезный вызов. Я считаю, что все остальные маленькие страны, как мы, он, безусловно, проглотит. Он такой человек. Я уверен, что скорое окончание войны – это потери. И мы не говорили об этом с президентом Трампом. Я думаю, что все это впереди", - сказал Зеленский.

Добавим, что президент Украины также резко высказался о призывах о прекращении огня и назвал страны, откуда раздаются такие предложения, а именно от лидеров Бразилии, Китая и России.

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