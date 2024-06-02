"Надо готовиться к определенным событиям": Жорин указал на направление, где россияне активизируют наступление

Если противник поймет, что пока для продвижения в Восточном направлении ему не хватает сил, будет растягивать фронт еще больше.

Сейчас враг давит не только на Харьковском направлении. Российская армия активизировала свои наступательные действия и на Востоке.

Об этом говорится в сообщении экскомандира "Азова", заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина.

По словам экскомандира "Азова", враг намерен растянуть фронт еще больше, в том числе и на Сумском направлении.

"Если они поймут, что пока для продвижения на Восточном направлении им сил не хватает, будут растягивать фронт еще больше. В том числе нужно готовиться к определенным событиям на Сумском направлении", — написал Жорин.

По его словам, у российских кафиров достаточно мощностей, чтобы осуществить наступление.

"До сих пор у РФ нет ограничений в использовании живой силы, до сих пор они могут себе позволить угнать стадо в наступление, запрещая даже оказывать первую помощь раненым, потому что основное это выполнить задачу", — отметил он.

По его словам, стратегия врага состоит в том, чтобы не совершать серьезные прорывы в глубину, а растянуть линию фронта и оттянуть силы ВСУ.

"Поэтому достаточно прорваться на 5-10 километров и открыть для нас новые участки боевых действий, где мы вынуждены будем тратить свои ресурсы, боеприпасы, а главное — терять своих людей", — отметил Жорин.

Ранее экскомандир "Азова" замечал, что, несмотря на активизацию наступления россиян на Харьковщине и Донетчине, позиция по переговорам должна быть неизменной: Украине не следует идти на уступки врагу.

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