"Надо готовиться": Снегирев заявил, что у Путина остался один выход в войне с Украиной

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что Россия не прекратит ракетный террор, пока Украина не освободит все временно оккупированные территории. Это единственный выход для Путина.

Об этом эксперт сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Продолжение террора будет продолжаться до полной деоккупации временно захваченных регионов Украины – Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая области. Поэтому давайте говорить откровенно: тактика применения дронов-камикадзе, а они перешли сейчас на эту тактику, или нанесение ударов ракетами Х-22, где говорить о точности попадания совершенно нельзя говорить о том, что ставка стоит на неизбирательном применении этого оружия, то есть исключительно по жилищной инфраструктуре и объектам критической инфраструктуры накануне отопительного сезона", – отметил он.

Снегирев считает, что враг будет использовать высокоточное оружие, чтобы избивать по объектам критической инфраструктуры.

"Я не исключаю того, что российские оккупанты будут сознательно использовать и дроны-камикадзе, и высокоточное оружие именно по объектам критической инфраструктуры. Это соответственно ТЭЦ, ГЭС и другие – те объекты инфраструктуры, которые должны обеспечить нормальный характер отопительного сезона". Это ближайшая тактика.К этому надо готовиться.Последние события в Запорожье, Никополе, Николаеве, в Донецкой области наглядно засвидетельствовали, что бьют прицельно исключительно по жилищной инфраструктуре. население, то есть утреннее время, в места жительства, что и привело к численности жертв.

Иранские дроны-камикадзе

Россияне начали активно применять иранские беспилотники Shahed-136, однако это вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине. Такую оценку дают специалисты Института американского исследования войны (ISW).

Как рассказывал военный эксперт Олег Жданов, эти дроны способны лететь на расстояние до 2 тыс. км. Поэтому они легко могут долететь даже до Киева, учитывая, что этими беспилотниками была атакована Белая Церковь, расположенная южнее столицы.

Жданов также объяснял, что россияне начали активно запускать иранские дроны по Украине из-за нехватки ракет.