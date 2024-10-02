Надо говорить реалистичные вещи: Берлинская о том, можно ли вернуть границы 1991-го

По мнению Берлинской, сейчас для украинцев – не проиграть в войне – это и есть победа.

Украина находится в очень сложной ситуации, поэтому сейчас "не проиграть – это уже победа".

Такое мнение высказала ветеранка российско-украинской войны, руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская.

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По ее мнению, пока нужно говорить не о возвращении границ по состоянию на 1991 год, а делать все, чтобы не дать врагу продвинуться дальше.

"В нашей ситуации не проиграть – это уже победа. Надо говорить реалистичные вещи. Не о том, чтобы немедленно восстановить границы 1991 года. А о том, чтобы не дать врагу продвинуться дальше. Границы восстановим потом, если сохраним людей сейчас", – говорит. ветеранка.

Берлинская подчеркнула, что это не означает, что Украина должна отказаться от своих людей и территорий.

"Не означает договоренности о сдаче своего "только бы хоть какой-то мир". Не означает заморозки и договорняки. Мы это уже проходили, это приведет как всегда только к еще большей войне. Это означает лишь правильное планирование в соответствии с реальными возможностями по состоянию на сейчас. Возвращение своего – это был, есть и будет наш стратегический приоритет", – объяснила она.

Что советует Берлинская

Военная рекомендует сделать по всей полосе очень, как это может быть, укрепленную вглубь на километры, многоуровневую непроходимую зону.

"Я понимаю, что легко сказать, что есть целесообразность боевой обстановки и местности, есть постоянные обстрелы во время инженерных работ, etc. Поэтому и пишу "максимально насколько возможно", — уточняет Берлинская.

По ее словам, россияне должны за каждый километр территории отдавать десятки тысяч своих солдат – чтобы продвижение вперед стало слишком дорогостоящим даже для диктатуры в 140+ миллионов населения.

Перенеси войну на территорию России.

"Сжигать машину войны там, где она зарождается — на заводах, полигонах, нефтебазах, аэродромах, складах и командных пунктах. Везде, куда только можно дотянуться ракетами и дронами", – говорит военная.

Обязательно военная подготовка для всего гражданского населения.

"Народ, который убивают, должен не только рассчитывать на свою армию (вчера таких же людей). А и сам уметь держать оружие, управлять дронами, оказывать первую медицинскую помощь, etc. Базу должны знать все", — отметила Берлинская.

Она отметила, что украинцев "хорошо бегут короткие дистанции", в то время как Россия умеет играть вдолгу.

"Получив по морде в первый год войны, они довольно быстро перестроились на марафон. Армия выигрывает битвы, выигрывает для всех нас время. Но войну может выиграть только весь народ.

Против столь серьезного врага должен слаженно работать фронт и тыл. Иначе они разрушат наш мир, безвозвратно. Посмотрите на видео стертых городов. Такой может стать вся наша страна, каждый наш город или село. Встать и работать. Чтобы не проиграть. В нашем случае, именно на этом этапе – это и значит победить", – подытожила Мария Берлинская.

Ранее Берлинская заявила, что россияне уже планируют, как будут воевать не только в 2025-м, но и в 2026 году.

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