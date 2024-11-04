"Надо начинать окапывать Киев": громкое заявление ветерана АТО

Мартин Брест считает, что следует окапывать не только Покровск, но и столицу Украины.

Украинцам следует начинать окапывать Киев и готовиться к "нормальным таким" боевым действиям.

Такое мнение ветеран АТО, производитель военной техники Мартин Брест высказал в интервью "5 каналу".

"Надо начинать окапывать Киев, наверное, а не только Покровск, окапывать все. Потом, если что, закопаем. Надо начинать готовиться к нормальным таким, матерым боевым действиям", — заявил Брест.

Также читайте Отправит ли Кадыров в Украину 84 тысячи чеченцев: оценка политолога

На вопрос журналистки, представляет ли он, "если это начнут делать", ветеран ответил:

"Да пофиг. Ну начнут и что дальше? Повоют люди: "А-а! Боже, они собрались сдать все до Киева". Ну пусть воют. Не нравится – вызжайте".

В то же время, Брест выразил мнение, что когда жители столицы будут видеть мощные укрепления, им будет легче и спокойнее.

К слову, военный аналитик Bild Юлиан Репке считает, что россияне хотят захватить Днепр. Он отметил, что есть опасения смещения боевых действий к Днепропетровщине, поэтому на админгранице области строят фортификации и усиливают оборонные позиции.

Читайте также: