Надо напоминать о геноциде украинцев РФ: образовательный омбудсен объяснил, при каком условии будут изучать русский язык

Надо напоминать о геноциде украинцев РФ: образовательный омбудсен объяснил, при каком условии будут изучать русский язык

На следующий учебный год русский можно заменить английским, математиком или историей Украины.

Русский язык может преподаваться в школах, если весь родительский коллектив это будет поддерживать. В таком случае каждый урок должен начинаться словами: "Россия – страна-агрессор, Путин – военный преступник, Россия виновата в геноциде украинского народа".

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"У каждого человека есть право изучать родной язык, а для многих русский язык остается родным, несмотря на то что это язык страны агрессора, и поэтому здесь нужно следовать действующему законодательству. Если в классе абсолютно все родители соглашаются, что в учебные планы нужно включить русский язык как предмет вариативной составляющей, тогда его могут преподавать", – сказал он 15 февраля.

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В то же время, если преподавание русского языка хотят не все родители, дети не будут изучать этот предмет.

"Если мы соглашаемся на преподавание русского языка, то каждый урок должен начинаться словами "Россия – страна-агрессор. Путин – военный преступник. Россия виновата в геноциде украинского народа". Вот на таких условиях можно учить этот язык", – добавил омбудсмен.

Он добавил, что апрель — время, когда составляют планы на следующий учебный год, поэтому сейчас русский можно заменить английским, математикой или историей Украины в учебных планах на 2022-2023.

Напомним, Зеленский заявил, что в мире растет ненависть ко всему, что связано с оккупантами.

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