Надо не новые подразделения создавать, а повышать боеспособность существующих: Безуглая объяснила, в чем неэффективность мобилизации

Бригады, где уровень укомплектованности снижается до 50-60%, вынуждены, по словам Марьяны Безуглой, переводить специалистов из других подразделений в пехотные роты.

Нардеп Марьяна Безуглая объяснила, в чем неэффективность мобилизации: нужно не новые подразделения создавать, а повышать боеспособность существующих, тогда не нужно будет так много людей.

Об этом она написала в Telegram, комментируя объяснение Генштаба ВСУ, почему вместо комплектования существующих бригад создают новые.

"Генштаб ВСУ обнародовал объяснение, почему постоянно создаются новые и новые бригады. Оказывается, это симметричный ответ россиянам! Ведь они тоже создают новые подразделения! Так и мы будем! Держите!

Давайте еще раз подробнее разберем этот вопрос, хотя уже не раз писала о том, что абсолютно понятно каждому, кто причастен к боевым действиям и имеет, по крайней мере, средний уровень интеллекта.

Одним и тем же количеством мобилизованных людей можно восстановить до высокого уровня боеспособности (90-100% укомплектованности) 4-6 бригад или создать две новые.

Потребности касаются, прежде всего, общевойсковых батальонов и рот. То есть пополнение нужно именно в это звено, а не в штабы и разные вспомогательные подразделения", – подчеркнула она.

Бригады, где уровень укомплектованности снижается до 50-60%, вынуждены, по словам Безуглой, переводить специалистов из других подразделений в пехотные роты.

"Именно поэтому возникает дефицит специалистов в определенных родах войск… Как правило, они не являются обученными стрелками, а тем более штурмовиками и имеют еще больший риск погибнуть. Часто люди из специализированных подразделений выбирают путь СОЧ… В результате мы не получаем стрелка и теряем подготовленного и опытного специалиста", – объяснила она.

Кроме того, по словам нардепа, есть массовые случаи, когда вместе с переводом специалистов в пехоту теряются время и средства на подготовку аналогичного нового специалиста для новой бригады, а затем его все равно переводят, как правило, на должность стрелка в окоп, причем неподготовленного стрелка.

"Также благодаря созданию новых бригад "пристраивают" людей в штабы и оправдывают раздутые штаты специализированных учебных центров. Никакого аудита таких центров не проводилось, а инструкторы там до сих пор преимущественно без боевого опыта", – отметила она.

Безуглая назвала преимущества первоочередного восстановления имеющихся бригад:

уменьшение потребности в мобилизации граждан для достижения большего количества боеспособных бригад;

возможность сосредоточиться на укомплектовании высокотехнологичных должностей;

экономия средств;

экономия времени на подготовку боеспособных бригад;

меньше случаев СОЧ из-за разочарования и несправедливости (результаты опроса профильных специалистов, переведенных в пехоту);

меньшие потери благодаря опытным командирам и штабам;

замедление потерь территории, вплоть до прекращения;

более быстрое создание реальных резервов.

Также нардеп назвала сомнительные, по ее словам, преимущества первоочередного создания новых бригад:

большее количество бригад на бумаге.

"Итак, что эффективнее:

две небоеспособные неопытные новые бригады

4-6 боеспособных опытных бригад?

Формирование новых бригад целесообразно только при условии стабильного и своевременного восстановления имеющихся!" – пишет она.

По словам Безуглой, "можно было бы провести элементарные проверки и моделирование, но Генштаб ВСУ к этому не способен, Главную инспекцию Минобороны по требованию Сырского Умеров разваливает, а парламентский комитет по нацбезопасности абсолютно бездейственный".

"В результате имеем такие публичные "отмазки", перевод медиков в пехоту, создание "бригад-зомби" вместо пополнения существующих, и растущую уверенность в том, что военное руководство работает на врага, если только оно не настолько, извините, тупое. Оба варианта, мягко говоря, неутешительны и требуют немедленной реакции президента. Владимир Александрович, тут приложение DeepStateMap для Вашего iPhone. Они добавили офлайн-карты, и можно делать отметки – очень удобно. Лучше докладов. Точнее. Посмотрите туда и увольте их, умоляю", – резюмировала нардепка.

Напомним, недавно депутат Марьяна Безуглая сообщила, что военнослужащих Воздушных сил Украины переводят на службу в пехоту.

Марьяна Безуглая вышла из фракции и партии "Слуги народа"