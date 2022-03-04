Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Надо немедленно закрыть небо": Зеленский заявил, что мировые лидеры в шоке от атаки России на Запорожскую АЭС

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Надо немедленно закрыть небо": Зеленский заявил, что мировые лидеры в шоке от атаки России на Запорожскую АЭС

Associated Press

Зеленский требует немедленно ужесточить санкции против РФ.

Россия обстреляла Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта. Атака российских оккупантов шокировала мировых лидеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в новом видеообращении 4 марта.

"Всю ночь я был на связи с партнерами с лидерами других государств, чтобы мир реагировал. Я чувствовал, что мировые лидеры в шоке. Великобритания созывает совет безопасности ООН из-за этой атаки. МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) запускает свой центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования", – заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что государству ядерного террориста требуется немедленное ужесточение санкций.

"Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация