"Надо немедленно закрыть небо": Зеленский заявил, что мировые лидеры в шоке от атаки России на Запорожскую АЭС

"Надо немедленно закрыть небо": Зеленский заявил, что мировые лидеры в шоке от атаки России на Запорожскую АЭС

Зеленский требует немедленно ужесточить санкции против РФ.

Россия обстреляла Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта. Атака российских оккупантов шокировала мировых лидеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в новом видеообращении 4 марта.

"Всю ночь я был на связи с партнерами с лидерами других государств, чтобы мир реагировал. Я чувствовал, что мировые лидеры в шоке. Великобритания созывает совет безопасности ООН из-за этой атаки. МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) запускает свой центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования", – заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что государству ядерного террориста требуется немедленное ужесточение санкций.

"Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам", — подчеркнул Владимир Зеленский.