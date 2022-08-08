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Надо обеспечить условия безопасности: президент "Энергоатома" рассказал, возможен ли сейчас визит на ЗАЭС миссии МАГАТЭ

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Надо обеспечить условия безопасности: президент "Энергоатома" рассказал, возможен ли сейчас визит на ЗАЭС миссии МАГАТЭ

Фото: Associated Press

Контроль над Запорожской атомной электростанцией уже давно планировалось передать экспертам организаций безопасности — в частности, МАГАТЭ.

Запорожскую АЭС планировалось передать "голубым каскам" — миротворческому контингенту, который бы следил за ситуацией безопасности на атомном объекте.

Об этом в эфире ТСН рассказал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Мы с самого начала говорим о том, что нужно передать контроль за территорией атомной станции "голубым каскам" — миротворческому контингенту. Они обеспечили бы физическую безопасность объекта вместо рашистов, которые там сейчас находятся и фактически угрожают нам ядерным терроризмом”, — подчеркнул Петр Котин.

Он также добавил, что визит миссии МАГАТЭ на станцию возможен после того, как там будут обеспечены условия безопасности для комиссии.

Напомним, что Россия использует захваченную Запорожскую атомную электростанцию возле Энергодара, которую она оккупировала еще 4 марта, для ядерного шантажа.

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