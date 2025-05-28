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Надо относиться максимально серьезно: в Третьей штурмовой прокомментировали наступление РФ на Сумщине
Жорин считает, что россияне на Сумщине пытаются зайти вглубь области и захватить больше территории, чтобы использовать это на переговорах.
К ситуации с продвижением российских войск на границе Сумской и Харьковской областей следует относиться максимально серьезно.
Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.
По мнению офицера Третьей штурмовой, накопленных Россией сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача врага, скорее всего, состоит в том, чтобы просто зайти вглубь территории и использовать это в переговорном процессе.
«Будут говорить, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели. Критического количества сил и средств я пока не вижу. Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров россияне зайдут — это просто им добавит в повестку еще две области», — отметил Жорин.
Он призвал «очень срочно» готовить логистику, закрывать дороги антидроновыми сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, учитывающие современную войну с дронами.
«А не сидеть и ждать, пока уже до какого-то города дойдут», — подытожил заместитель командира 3 ОШБР.
Раньше мы писали, сколько населённых пунктов захватили российские войска на Сумщине.
Напомним, военный эксперт Денис Попович заявил, что РФ пытается установить огневой контроль над артиллерией над Сумами, чтобы уничтожить город.