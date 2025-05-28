Надо относиться максимально серьезно: в Третьей штурмовой прокомментировали наступление РФ на Сумщине

Максим Жорин

Реклама

К ситуации с продвижением российских войск на границе Сумской и Харьковской областей следует относиться максимально серьезно.

Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

По мнению офицера Третьей штурмовой, накопленных Россией сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача врага, скорее всего, состоит в том, чтобы просто зайти вглубь территории и использовать это в переговорном процессе.

Реклама

«Будут говорить, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели. Критического количества сил и средств я пока не вижу. Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров россияне зайдут — это просто им добавит в повестку еще две области», — отметил Жорин.

Он призвал «очень срочно» готовить логистику, закрывать дороги антидроновыми сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, учитывающие современную войну с дронами.

«А не сидеть и ждать, пока уже до какого-то города дойдут», — подытожил заместитель командира 3 ОШБР.

Раньше мы писали, сколько населённых пунктов захватили российские войска на Сумщине.

Реклама

Напомним, военный эксперт Денис Попович заявил, что РФ пытается установить огневой контроль над артиллерией над Сумами, чтобы уничтожить город.