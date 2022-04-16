"Надо подписывать бумагу и зажимать экономику": Зеленский рассказал, как готовиться к ядерному удару из России

"Надо подписывать бумагу и зажимать экономику": Зеленский рассказал, как готовиться к ядерному удару из России

РФ может применить какое-либо оружие и верить им нельзя, подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может применить ядерное или другое неконвенционное оружие, например химическое. Так что миру нужно серьезно к этому готовиться, а не ждать просто, когда произойдет удар.

Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

"Россия может применить любое оружие и верить им нельзя. Как и наши гарантии безопасности – их нужно так выписать, рассчитывая на то, что на следующий день они пойдут на нас с оружием. Пусть идут, но мы сможем тогда на это ответить", – сказал Зеленский.

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Он также сообщил, что на сегодняшний день государство работает с западными партнерами над получением средств защиты от химического оружия, однако их нужно получить уже сейчас или как можно скорее.

"Та или иная страна постоянно говорит: если будет применение (ядерного или другого неконвенционального оружия – ред.), то мы что-нибудь введем. Вот если будет идти Россия, то мы тогда (что-то сделаем – ред.). Я считаю, что это большая провокация", – подчеркнул президент.

"Не надо ждать от России, когда она будет применять ядерное оружие, миру надо готовиться к этому. И речь не только об антидотах или бомбоубежищах. С ними (россиянами–ред.) нужно говорить, подписывать бумагу, зажимать их экономику так, чтобы у них не было даже мысли об этом", – пояснил Зеленский.

Напомним, накануне президент Украины сказал в интервью CNN, что все страны мира должны быть готовы к тому, что президент РФ Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

В каком состоянии ядерный арсенал России

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