"Надо признать Россию государством-террористом": Зеленский среагировал на обстрелы Сумской и Николаевской областей

"Надо признать Россию государством-террористом": Зеленский среагировал на обстрелы Сумской и Николаевской областей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы российскими оккупантами Сумской области были совершенно бессмысленными. А при обстреле Николаева российские ракеты попали в 20 м от детсада – "вот таких врагов выбрала для себя РФ".

Зеленский сообщил, что дальшетбудет напоминать миру, что нужно наконец признать официально Россию государством-террористом, государством-спонсором терроризма.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 28 мая.

"Сегодня российская армия нанесла совершенно бессмысленные, откровенно варварские удары по Сумщине. Ракеты, минометы. И для чего? И что это дает? Украинцы Сумской области, как и любой другой области нашего государства уже все поняли о России. И новым террором она ничего не сможет добавить. И тем более не сможет запугать", – сказал президент.

Относительно обстрела Николаева 28 мая, то он отметил, что в результате погиб один человек, семеро раненых – двое в очень тяжелом состоянии.

"Снаряды ударили по жилому району, в 20 метрах от детского садика. Вот таких врагов выбрала для себя Российская Федерация", — подчеркнул Зеленский.

"Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец-то признать официально Россию государством-террористом, государством-спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно. И отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине, и очень хочет понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", – резюмировал глава государства.

"Надо наконец признать Россию государством-террористом" - обращение Владимира Зеленского за 28 мая

Напомним, 28 мая оккупанты обстреляли двор в Николаеве и повредили жилые дома. В результате атаки пострадали мирные жители.

А во время субботних обстрелов Сумской области повреждены церковь, детсад и частный дом. Одна женщина получила ранения.

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