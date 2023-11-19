"Надо призывать 18-20-летних": штурмовик Третьей бригады о мобилизации

На сегодняшний день вопрос мобилизации очень важен. И в ряды ВСУ нужно призывать, в частности, мужчин 18-20 лет.

Такое мнение высказал Петр Горбатенко "Ролло", командир первого штурмового батальона, третья ОШБР ВСУ, в интервью Натальи Мосейчук на ее ютуб-канале "Мосейчук+".

По его словам, мобилизацию в Украине нужно проводить более широко.

"При этом мобилизовывать, со всем уважением, не 50-летних "стариков". Когда доходит до боевых действий, они уже похожи на старых, у них уже куча хронических заболеваний к тому времени. Он уже не может выполнять задачи", — говорит. Горбатенко.

Он добавляет, что никто не рожден для войны, как страшные мужчины, так и студенты

"Нужно мобилизовывать 18-20 годовых — в чем проблема? Студенты? И что, студенты не должны воевать? Имеют. Не подходят? Подходят. Не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов, не рожден для войны. Вопрос в подходе к подготовке", — добавил он.

Напомним, в Украине хотят изменить правила мобилизации во время военного положения. Законопроект №10209 зарегистрировали в Верховной Раде. Среди прочего предлагается мобилизовать по письменному согласию. Призывать тех, кто имеет отсрочку или бронирование, работников правоохранительных органов.

Читайте также: