"Надо смириться с тем, что тебя могут убить, но это всегда страшно": Сенцов о тяжелых окопных битвах в Авдеевке — CNN

Несмотря на интенсивные 24-часовые обстрелы, в Авдеевке, по данным Нацполиции в Донецкой области, остается около 1300 жителей.

Ожесточенные бои в Авдеевке идут уже больше месяца, россияне круглосуточно обстреливают город, посылают тяжелую технику и новых и новых солдат, пытаясь окружить его.

Среди украинских военных в окопах Авдеевки под обстрелами находится командир роты Олег Сенцов, сплачивающий своих подчиненных.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию истории от CNN об одном из кровавых боев, которые продолжаются в Авдеевке.

Конфликтная точка

“Ребята, оставьте меня здесь. Я не могу идти”, — умоляет украинский солдат, сидящий в узком окопе под постоянными российскими обстрелами.

Его ноги иссечены осколками, и сквозь бинты течет кровь. Он курит сигарету, лежа на земле, а медик подразделения низко приседает в окопе, пытаясь залатать его.

За несколько минут до этого четыре вражеских танка проехали всего в нескольких метрах от него, заставив мужа и его сослуживцев зарыться в черную плодородную землю, которая вздрагивает, когда танки проезжают над ними.

Штурмовая миссия подразделения заключалась в отвоевании 150-метрового участка окопов вдоль лесополосы в восточноукраинском городе Авдеевка, которое стало одной из наиболее конфликтных точек на украинском фронте.

Фото: Facebook Олега Сенцова

Авдеевка находится на линии фронта с тех пор, как промосковские сепаратисты захватили значительную часть Донбасса, включая близлежащий город Донецк, в 2014 году, и находится под обстрелами с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Украинские и российские войска рассматривают его как хорошо укрепленный опорный пункт с окопами, построенными за последние восемь лет. Ожесточенные бои в Авдеевке идут уже больше месяца, поскольку российские войска начали широкомасштабную атаку с круглосуточными обстрелами и волнами солдат и бронетехники, пытающихся оцепить город.

"Впервые мы не смогли выполнить задание"

Российские войска были отражены украинскими войсками, прочно укрепившимися в этом районе. Среди них в окопах Авдеевки под обстрелом находится командир украинской роты Олег Сенцов, сплачивающий своих подчиненных.

47-летний Сенцов, известный украинский режиссер, заключенный россиянами на пять лет в 2014 году, сейчас солдат 47-й механизированной бригады, входящей в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Он участвовал в одних из самых ожесточенных боев войны – за Бахмут, Запорожскую область, а теперь и за Авдеевку.

19 октября он и его собратья сняли 5-часовой бой на шлемы и нательные камеры, иллюстрируя жестокость войны и ужасы окопов.

“Мы пытались захватить лесную посадку протяженностью почти 1 километр. Вместе с двумя другими штурмовыми группами мы атаковали три позиции. Наша штурмовая группа должна была содержать траншею шириной 150 метров. Мы зашли, прошли 50 метров и не смогли продвинуться дальше, потому что там было сильное сопротивление большому количеству вражеской пехоты», – рассказал Сенцов в редком интервью CNN.

Пока Сенцов и его подразделение сражались за удержание позиции в лесополосе, две российские бригады начали продвигаться через эту территорию.

Он и его люди оказались в окружении со всех сторон, попав в клещи русских войск. Сенцов и его подразделение находились под постоянным обстрелом вражеских беспилотников, артиллерии и танков, пролетавших в нескольких метрах от их позиций.

На кадрах, снятых украинскими военными с беспилотника, видно, как четыре российских танка обстреливают лесополосу, где на расстоянии более километра окопались три украинских штурмовых группы.

Подразделение Сенцова, находившееся в середине группировки, было единственным, кто не пострадал.

"Из всех операций, которые проводила моя рота, это был первый случай, когда мы не смогли выполнить задание", — сказал Сенцов.

Окопные сражения. Фото: X (Twitter)

Трое членов его команды были ранены, включая Сенцова. На видео видно, как фельдшер быстро накладывает повязки и пломбы на грудную клетку раненым товарищам.

“Нас вытеснили оттуда, потому что мы не могли удерживать свои позиции. Потому мы отступили. Наша группа отошла с ранениями, но выжила. Но две другие группы, атаковавшие одновременно с нами, были почти полностью уничтожены», – рассказал он.

Борьба за город

Атака на Авдеевку происходит в то время, когда линия фронта остается относительно статической, а украинское контрнаступление продолжает продвигаться гораздо медленнее, чем предполагалось изначально.

Аналитики говорят, что целью России является оцепление города и захват возвышенности у промышленного объекта, что даст России эффективный огневой контроль над украинскими путями снабжения.

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский назвал бои в Авдеевке "наступлением" и заявил, что эта битва во многом "определит общий ход войны".

"Чем больше российских сил будут уничтожены сейчас под Авдеевкой, тем хуже будет общая ситуация и общий ход этой войны для врага", — сказал он.

Авдеевка / Фото: Associated Press

С начала возобновления российского наступления на город Украина заявляет, что нанесла массированные удары по российской военной технике и личному составу. А Россия, похоже, перешла к тактике мясорубки, которую она использовала против украинских сил, защищавших город Бахмут.

“Противник наступает, бросает все больше и больше живого мяса, – заявил в прошлом месяце глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. — Россияне решили идти дальше, они продолжают наступать, несмотря на потери.

В понедельник, 27 ноября, Барабаш сообщил, что ожесточенные бои продолжаются в промышленной зоне в окрестностях коксохимического завода, но украинские войска удерживают линию фронта.

“Все атаки противника с юга и севера отражены. Линия обороны удерживается, — сообщил он в Telegram. — Обстрелы позиций военных ведутся круглосуточно. Круглосуточно продолжаются бои из стрелкового оружия”.

Несмотря на интенсивные 24-часовые обстрелы, в Авдеевке, по данным Национальной полиции в Донецкой области, остается около 1300 жителей.

Принятие смерти

Сенцов сказал, что считает, что принятие смерти важно для тех, кто воюет: «Если человек не допускает мысли, что его могут убить, ему ничего делать на войне. Надо примириться с тем, что тебя могут убить. Но это всегда страшно.

Борьба в окопах стала неотъемлемой частью войны на Украине. Небольшие штурмовые группы борются за каждый метр вырытой земли. Солдаты обычно заходят ночью или утром, захватывают часть окопа и начинают продвигаться по нему, часто пока там еще находятся вражеские войска.

Так ведется война. 90% штурмовых действий совершаются именно так, — сказал Сенцов. — Хорошо, когда на позициях слышны голоса россиян. Это значит, что они себя выдают. Ты понимаешь, где они находятся. Хуже, когда ты их не слышишь. Ты думаешь, что их там нет. Ты идешь по окопу, а они там. Это засада”.

Для Сенцова организовать людей на съемочной площадке большого фильма не сложнее, чем организовать людей в подразделении.

"Нужно иметь боевые навыки, но главное — организовать людей", — отметил он.

По словам Сенцова, Украина должна готовиться к длительной войне и разработать стратегию на случай, если война затянется на годы: «Мы не проиграли, но и не выиграли эту войну. Надо перестать думать о том, что после победы, а думать о том, как сделать так, чтобы эта победа наступила как можно быстрее... Завтра победы не будет”.

Отец четырех детей, молодому из которых всего год, сказал, что должен продолжать бороться за право своей страны на существование: “Все войны ужасны. Не бывает хороших войн. На войне всегда страдают и гибнут люди. Вопрос только в том, почему они страдают и почему умирают. Россияне обмануты путинской пропагандой. ...Украинцы воюют преимущественно как добровольцы за свою свободу на собственной земле”.

Сейчас люди гибнут за свободу под Авдеевкой, под Роботиным и в других местах. И нет ничего важнее этого», — резюмировал Сенцов.

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