"Надо сравнить с землей": СБУ перехватила разговор между российскими оккупантами

"Надо сравнить с землей": СБУ перехватила разговор между российскими оккупантами

Российские солдаты жалуются, что их обстреливают.

Военное вторжение в Украину для России – карательная операция по уничтожению мирного населения. Российские командиры отдали своим подчиненным приказ обстреливать украинские села так, чтобы "сравнять с землей".

Очередной разговор оккупантов опубликовала Служба безопасности на канале в Тelegram.

СБУ делится перехваченными в Тростянце (Сумская область) разговорами между двумя офицерами оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник".

По оперативной информации СБУ, "Венец" – командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" – подчиненный, командир одного из подразделений.

Приказ звучит так: "Отработать надо по Скряговке, сравнить с землей от восточной к западной стороне".

В свою очередь, "Ратник" жалуется на то, что украинские военные поливали их огнем.

На это командир отвечает прямым указанием об уничтожении еще двух украинских сел.

Ранее СБУ перехватила очередной разговор российского оккупанта с родителями. Родственники военного преступника говорят, что еще полгода войны, и возвращаться в Россию уже смысла не будет.

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