"Надо умножать на пять": эксперт спрогнозировал, сколько потерь может понести армия РФ за следующие месяцы

По оценкам украинской разведки, за следующие четыре-пять месяцев российская армия на войне против Украины может потерять еще до 70 тысяч человек. И это только убитыми, а еще будут десятки тысяч раненых. Ведь Россия точно продолжит тактику "забрасывания мясом".

Об этом сказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак "24 канала".

По мнению Ступака, эта тактика "забрасывания мясом" точно продолжится, об этом свидетельствуют и заявления россиян. Эксперт убежден, что Россия, без сомнения, готова потерять до 70 тысяч оккупантов.

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"Но представьте, если 70 тысяч – это только убитые россияне, то сколько же будет еще раненых? Эту цифру можно умножать на пять, так что ориентировочно 350 тысяч человек Россия готова потерять в этой бессмысленной войне", – предположил Ступак.

Эксперт добавил, что Кремль продолжает забрасывать своих военных в эту "мясорубку".

"Но интересная позиция комитетов матерей военных в России – еще во время Чеченских войн эти комитеты кричали, что "как так, наши сыновья/родители воюют, надо останавливать войну", а теперь они молчат, сейчас этого движения вообще нет", – сказал он.

По мнению Ступака, создается впечатление, что российскиме матери чихать хотели на своих детей или мужчин, лишь бы дали деньги на "белую ладу". Ступак обратил внимание на то, что россияне готовы обменять своих родственников на рубли.

Напомним, в Генштабе рассказали, что российские войска уже потеряли в Украине больше военной техники и вооружения, чем их группировка имела на момент полномасштабного вторжения 24 февраля.

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