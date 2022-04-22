Надо верить в ВСУ: Подоляк о второй фазе войны и когда Украина пойдет в контрнаступление

Надо верить в ВСУ: Подоляк о второй фазе войны и когда Украина пойдет в контрнаступление

Российские оккупанты во время второй фазы войны могут попытаться штурмовать Харьковскую, Донецкую и Луганскую области или удержать оккупированные территории на юге Украины.

Однако украинские военные готовы к такому сценарию и готовят мощное контрнаступление.

Об этом 22 апреля сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона "Единые новости".

"РФ сегодня точно не понимает, как выйти из войны, потому что они планировали блицкриг: 3-5 дней, а то и 72 часа и они всех в Украине поставят на колени. Безусловно они не учли того, что Украина — это совсем другая страна с очень мощной армией, устойчивыми людьми и действий президента с точки зрения мобилизации страны. Что касается второго этапа, то РФ не выгодно доказать всему миру, что их армия не умеет позиционно воевать, им выгодно это перевести в затяжной конфликт и постепенно, а ресурсов у них много и они умеют жить в лагерях, уменьшать пайки и существовать в таком режиме десятилетиями. Нам это невыгодно, потому что мы открытое государство и мы хотим, чтобы люди жили в комфорте, а не постоянной войне", — подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что Украина ожидает тяжелую технику от партнеров и готовит контрнаступление на своих территориях.

"То есть вторая фаза будет или если они захотят зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей и попытаются повоевать с нашими ВСУ и получат по зубам, как это всегда бывает, то они попытаются окопаться на юге страны или востоке. Но тактика и стратегия Украины, что президент заявлял — это получить больше артиллерии, тяжелой бронетехники и после того нанести очень мощные контрнаступления по группировкам РФ. Я думаю так и будет, потому что Украина с точки зрения тактической подготовки ориентируется лучше. Надо верить в Украину и армию. Сегодня же 58 день войны .Надо верить в то, что стратегическое планирование у нас на высоком уровне и президент постоянно работает по 14-15 часов в день", — пояснил Подоляк.

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