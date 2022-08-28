"Надо во что-то одеваться": в России невеста хотела ограбить оккупанта, потерявшего руку на войне

Российского оккупанта, который на войне против Украины потерял руку, хотела ограбить его невеста.

Женщина хотела снять с карточки захватчика большую сумму денег, чтобы купить себе одежду.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Пропагандисты рассказали историю 23-летнего захватчика из Сахалина. Он заявил, что на войне ему оторвало руку, а когда поступили выплаты за ранения, то с его банковской карты пытались снять "круглую" сумму. Оккупант догадался, что это могла сделать его невеста, которой он оставил банковскую карту, на которую ему поступали выплаты за убийства украинцев.

Когда он перезвонил девушке и подтвердила, что пыталась обокрасть захватчика, аргументируя это тем, что "ей надо во что-то одеваться". Захватчик решил пожаловаться пропагандистам о том, что его любимая даже не поинтересовалась его состоянием здоровья.

Напомним, в столице государства-агрессора продавщица вызвала полицию, потому что ей не понравилось, что ее клиент был украинцем.

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