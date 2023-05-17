"Надо ввести в "особый карантин": Подоляк объяснил, какие возможности закроет для РФ статус страны-террориста

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что статус страны-террориста России закроет для нее много возможностей – торговлю с "нейтральными странами", инициативу на международных площадках.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Мир, безусловно, быстро меняется. И все отчетливее заявляет правильные позиции. Одна из таких позиций – определить Россию де/юре страной-террористом или (хотя бы для начала!) страной – спонсором терроризма. Где/факто это уже абсолютно доказано. Но статус "де/юре" окончательно закроет для России много важных возможностей: торговлю с "нейтральными странами", участие в глобальных мероприятиях, инициативность в международных платформах", — подчеркнул он.

Михаил Подоляк отметил, что "вчера демократии боялись говорить об этом – сейчас идет ускоренная подготовка к соответствующим юридическим решениям".

"Единственное, о чем сожалеем, что слишком медленно. Россию нужно обязательно и демонстративно вывести в "специальный карантин" и резко ограничить возможности распространять свой яд", — резюмировал он.

Напомним, Энтони Блинкен заявил, что Государственный департамент не будет исключать признание России государством-спонсором терроризма за обвиняемые преступления в Украине.

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